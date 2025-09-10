Haberler

Karaman'da Piknik Tüpü Yangına Neden Oldu

Güncelleme:
Karaman'da bir apartmanda, piknik tüpünün başlığının değiştirilmesi sonucunda oluşan gaz kaçağı yangına sebep oldu. 66 yaşındaki Saniye Ç., kocasıyla birlikte daireden dışarı çıkmayı başardı. Yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Karaman'da başlığı değiştirilen piknik tüpünün bir anda alev topuna dönmesi korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan TOKİ evleri B1-19 Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı apartmanın giriş katındaki dairede kocasıyla birlikte yaşayan Saniye Ç. (66) yemek yapmak için balkonda piknik tüpünün başlığını değiştirerek yaktı. Gaz kaçağı olan tüp biranda alev topuna döndü. Bunun üzerine yaşlı kadın hemen kocası Cengiz Ç.'yi (74) elinden tutarak dışarı çıkartırken, komşularından yardım istedi. Yaşlı kadının yardım çağırması üzerine apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiyede alev alan tüpü ıslak bezle sararak dışarıya çıkardı. Tüpün alev alması sonucu dairenin balkonunda çıkan yangın ise kısa sürede söndürüldü.

"Piknik tüpünü takıyordum, birden alev aldı"

Tüpün yanması sonucu daireden kocasını da alarak dışarıya çıktıklarını polise anlatan Saniye Ç., "İçerde eşim vardı. Yangın çıkınca onu tuttuğumla dışarı çıkardım. Piknik tüpünü takıyordum, birden alev aldı" dedi.

Çıkan yangında balkondaki eşyalarda küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
