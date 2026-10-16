Karaman'da parkta çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı

Karaman'da iki grup arasında parkta çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Mümine Hatun Mahallesi'ndeki 75. Yıl Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.G. (34), bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı ileri sürülen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı