Motosiklet hareket eden otomobile çarptı: Anne ile kızının yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Karaman'da park yerinden çıkan otomobile motosikletin çarpması sonucu anne ile 10 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza anı ise kamerasına yansıdı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi 378. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ş.Ö. idaresindeki 70 ABS 349 plakalı Seat marka otomobil, park yerinden çıktığı esnada sokak üzerinde seyir halinde olan B.K.'nin kullandığı 70 ACR 480 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü B.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan 10 yaşındaki kızı H.K. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın park halinden çıkış yaptığı esnada sokak üzerinde seyreden motosikletin çarptığı anlar yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı