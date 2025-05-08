Karaman'da Park Halindeki Elektrikli Bisiklet Yandı
Karaman'da park halindeki elektrikli bisiklet, elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen bir yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Karaman'da park halindeki elektrikli bisiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Larende Mahallesi Ahmet Öktem Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli bisiklette elektrik tesisatından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa