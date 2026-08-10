Karaman'da kavşak kazası: 3 yaralı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus A. (43) idaresindeki 70 ABR 911 plakalı Seat marka otomobil ile Zeynep E. (31) yönetimindeki 70 DS 761 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile birlikte 70 ABR 911 plakalı araçta bulunan S.E. (45) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese kısa sürede ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri araçlarda bulunan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı