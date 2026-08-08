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Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Karaman'da Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki kavşakta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.M. idaresindeki 42 ABL 421 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 ACE 551 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar polisin incelemesinin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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