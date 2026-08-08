Haberler

Karaman'da Yaya Kazası: 25 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Karaman'da Yaya Kazası: 25 Yaşındaki Kadın Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Suriye uyruklu kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, bölgede sık kaza yaşanması nedeniyle vatandaşlar yetkililerden önlem istedi.

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 25 yaşındaki kadın yaralandı.

Kaza, Koçakdede Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 42 AOA 669 plakalı otomobil, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu 25 yaşındaki D.Q. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan bölgede sık kazaların yaşandığıyla ilgili vatandaşlar tarafından duvara yazılan yazı ve yetkililerden önlem alınmasına yönelik talep dikkat çekti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fındık hasadı başladı, haberler kötü: Çotanakların yarısı boş

Dünya lideri olduğumuz üründe hasat kötü başladı: Yarısı boş
Acun Ilıcalı şampiyonluk favorisini açıkladı: Bir tık önde

Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini "Bir tık önde" diyerek açıkladı
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler anında müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Yeni Partili Günaydın'dan Beşikçioğlu'na olay sözler: Adam uyuşturucu kullanıyor

Beşikçioğlu'nu satan satana! Bu kez darbeyi en yakınından yedi
Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!