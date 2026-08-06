Dondurma alan kadına otomobil çarptı

Karaman'da dondurma aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Abbas Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dondurma aldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen A.B. (24) isimli kadına, İ.K. (70) idaresindeki 70 AS 972 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı