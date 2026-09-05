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Karaman'da Aniden Yola Çıkan 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Karaman'da Aniden Yola Çıkan 3 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı
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Karaman'ın Mahmudiye Mahallesi'nde aniden yola çıkan 3 yaşındaki O.K.G. isimli erkek çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Karaman'da aniden yola çıkan 3 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 ACT 562 plakalı otomobil, aniden yola çıkan O.K.G. (3) isimli erkek çocuğuna çarptı. Yere düşen çocuk yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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