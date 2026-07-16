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Karaman'da aynı aileden 5 kişi kazada yaralandı

Karaman'da aynı aileden 5 kişi kazada yaralandı
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Karaman'da otomobilin karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Karaman'da otomobilin karşı şeride geçerek takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Pirireis Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.G. (18) idaresindeki 38 ZY 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobil daha sonra ters döndü. Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan aile fertleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise çekiciyle yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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