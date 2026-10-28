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Karaman'da otomobil park halindeki araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı

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Karaman'da otomobil park halindeki araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Karaman'da otomobil park halindeki araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı
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Karaman'ın Tabduk Emre Mahallesi Vatan Caddesi'nde otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. (21) yönetimindeki 70 ADH 468 plakalı Opel marka otomobil, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hasar gören araç ise park halindeki başka bir araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan T.B.T. (22) isimli kadın yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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