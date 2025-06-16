Karaman'da Otomobil ile Çarpışan Sürat Motoru Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Karaman'da Otomobil ile Çarpışan Sürat Motoru Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Karaman-Mersin Kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan sürat motoru sürücüsü Erdal Yayla, aldığı yaralar sonucunda hayatını kaybetti. Kaza sonrası başlatılan tahkikat sürüyor.

Otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü hayatını kaybetti

KARAMAN - Karaman'da otomobil ile çarpışan sürat motorunun sürücüsü Erdal Yayla, hayatını kaybetti. Yayla'dan ise geriye sosyal medyada paylaştığı görüntüler kaldı.

Kaza, Karaman-Mersin Kara yolunun 7. kilometresinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Yaylaidaresindeki 06 ACR 333 plakalı sürat motoru A.K.yönetimindeki 42 AEA 97 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada savrulan sürat motorunun sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürat motorunun sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yayla, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - 3.Sayfa
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