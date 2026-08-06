Karaman'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Karaman'da gece saatlerinde park halindeki bir tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay, Tekmarsan Sanayi Sitesi 2165. Sokak üzerinde meydana geldi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Karaman'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Tekmarsan Sanayi Sitesi 2165. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.S. idaresindeki 42 AKE 65 plakalı otomobil, sokak üzerinde park halinde olan 53 AV 133 plakalı dorseye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.E.S. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.