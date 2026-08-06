Karaman'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Karaman'da park halindeki tırın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Tekmarsan Sanayi Sitesi 2165. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.E.S. idaresindeki 42 AKE 65 plakalı otomobil, sokak üzerinde park halinde olan 53 AV 133 plakalı dorseye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü E.E.S. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı