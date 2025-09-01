Karaman'da Motosikletli Genç Kız Kaza Geçirdi, Sürücü Kaçtı

Karaman'da Motosikletli Genç Kız Kaza Geçirdi, Sürücü Kaçtı
Karaman'da bir otomobilin çarpması sonucu motosikletli genç kız yaralandı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü için polis araştırma başlattı.

Karaman'da otomobille çarpışan motosikletli genç kız yaralanarak acılar içerisinde kıvranırken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. (18) idaresindeki 70 ACK 659 plakalı motosiklet ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü genç kız yaralanırken, otomobil sürücüsü ise arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli yerde acılar içerisinde kıvrandı. Yaralı kız ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsünü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

