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Karaman'da Motosiklet Sürücüsü Kazadan Kurtuldu

Karaman'da Motosiklet Sürücüsü Kazadan Kurtuldu
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Karaman'da bir cipin çarptığı motosikletin sürücüsü, motordan atlayarak canını kurtardı. Kaza, kavşakta meydana gelirken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da cipin çarptıktan sonra altına alarak sürüklediği motosikletin sürücüsü, motordan atlayarak canını kurtardı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 70 ABG 735 plakalı cip, O.G.'nin (28) kullandığı 70 AP 587 plakalı motosiklet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında motosikletinden atlayan sürücü canını son anda kurtarırken motor cipin altında kaldı. Altına aldığı motosikleti sürükleyen cip, daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen A.E. idaresindeki 07 GVZ 22 plakalı otomobile çarparak durabildi. İki aracın arasında kalan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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