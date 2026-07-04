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Köprü inşaatının iskele demirlerine çarpan motosikletli ağır yaralandı

Köprü inşaatının iskele demirlerine çarpan motosikletli ağır yaralandı
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Karaman'da gece saatlerinde motosiklet sürücüsü, yapımı devam eden köprü inşaatının iskele demirlerine çarparak ağır yaralandı. Kafatasında kırık oluşan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da köprü inşaatının iskele demirlerine çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi Göztepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Muzaffer B. (23) idaresindeki 70 BB 082 plakalı motosiklet, yeni çevre yolu için yapımı devam eden köprü inşaatının iskele demirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de kazanın meydana geldiği alanda çalışma yaptı. Kaza yerinde kalan sürücünün kaskı ve ayakkabıları ise dikkatlerden kaçmadı. Kazayı gazetecilere anlatan inşaat bekçisi Halit Kara, "Motosikletli herhalde inşaatı göremedi. Motosiklet köy yolundan gelirken direkt inşaata dalmış" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün kafatasında kırık olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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