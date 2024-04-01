Karaman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Karaman'da otomobil ile çarpıştıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki genç, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Şeyh Edebali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. 17 yaşındaki Hasan Akova'nın kullandığı 42 YT 685 plakalı motosiklet bulvar üzerindeki kontrolsüz kavşakta T.O. idaresindeki 42 BZC 29 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet parçalanırken, sürücüsü fırlayarak önce ağaca daha sonra da yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Akova için öğle namazının ardından Siyahser Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza Akova'nın ailesi ve yakınları ile AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Akova, Siyahser Mezarlığında dualarla defnedildi. - KARAMAN