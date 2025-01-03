Karaman'da Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, Urgan Mahallesi 1991. Sokak üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. (19) idaresindeki 70 ABN 054 plakalı motosiklet ile yabancı uyruklu olduğu öğrenilen N.E.A. (43) yönetimindeki 06 MD 2289 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasındaki Mehmet Ali Kara (17) yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Mehmet Ali Kara, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekibinin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN