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Kaldırıma çarpan motosiklet ve sürücünün yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı: 1 yaralı

Kaldırıma çarpan motosiklet ve sürücünün yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı: 1 yaralı
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Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Kazada kadın sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çarparak yol ortasına devrildi. Kazada kadın sürücü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç., kullandığı 70 ABH 258 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol ortasına devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra devrilmesi ve sürücünün yola savrularak sürüklendiği anlar görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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