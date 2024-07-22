Karaman'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 75 yaşındaki sürücü yaralandı

Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 75 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.'nin (75) kullandığı 70 EH 061 plakalı motosiklet ile kadın sürücü R.A. idaresindeki 70 DH 020 plakalı otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü de yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Motosiklet arkadan üstüme geldi

Kazayı polise anlatan otomobil sürücüsü R.A., "Yolda seyir halindeyken motosiklet arkadan üstüme geldi. Kornaya bastım yine de gelmeye devam etti. Sol tarafta araba olduğu için o tarafa da gidemedim" diye konuştu.

Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN