Haberler

Karaman'da minibüsün çarptığı 57 yaşındaki adam kurtarılamadı

Karaman'da minibüsün çarptığı 57 yaşındaki adam kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Hasan Yılmaz, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 57 yaşındaki Hasan Yılmaz kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a, O.P. yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüs sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı

Suriye hükümeti terör örgütünden resmen devraldı
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler

Savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak