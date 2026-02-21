Karaman'da minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı

Karaman'da yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı 57 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Profesör Doktor Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Hasan Y.'ye, O.P. yönetimindeki 70 ACB 857 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan yaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Hasan Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı