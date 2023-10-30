Karaman'da Mesai Arkadaşıyla Tartışan Şüpheli, Av Tüfeğiyle Öldürdü

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki soğuk hava deposunda meydana geldi. İsmail Y., mesai arkadaşı Hasan Ali Çalış ile iş yerinde önünde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile İsmail Y., av tüfeğiyle Çalış'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Çalış, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalış, yaşamını yitirdi. İsmail Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen İsmail Y., gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna yanıt vermedi. Soruşturma sürüyor. ?