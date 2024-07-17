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Karaman'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıktı

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Karaman'da bir otomobil, köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaldırıma çıktı ve hamile bir kadın yaralandı.

Karaman'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıktı. Kazada otomobilde bulunan hamile kadın yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E.K. idaresindeki 70 AAZ 245 plakalı otomobil seyir halindeyken yola aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için otomobil sürücüsü manevra yapınca aracın kontrolünü kaybederek kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki taşlara çarparak durabilen otomobildeki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen A.K. isimli kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan hamile kadın ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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