Karaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaç ve Direğe Çarptı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin orta refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. idaresindeki 70 DV 917 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje çıkan otomobil ağaçları devirdikten sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobil çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN