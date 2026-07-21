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Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı
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Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaza, gece saatlerinde Osmangazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, R.E.K. idaresindeki 70 ACK 771 plakalı Chevrolet marka otomobil ile B.A. yönetimindeki 07 AAN 463 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ortalığın savaş alanına döndüğü olayda her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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