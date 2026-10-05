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Karaman'da kavşakta otomobil ile panelvan çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı

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Karaman'da kavşakta otomobil ile panelvan çarpıştı, 2'si ağır 3 kişi yaralandı
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Karaman'da Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki kontrolsüz kavşakta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karaman'da otomobil ile panelvan aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, gece saat 22.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa İ. (26) idaresindeki 06 CCE 023 plakalı Citroen marka otomobil ile Ahmet U. (27) yönetimindeki 33 AAC 424 plakalı panelvan araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle panelvan araçta bulunan Ali K. (24) yola savrulurken, otomobil ise kontrolden çıkarak park halindeki bir araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil ve panelvan aracın sürücüleri ile panelvanda bulunan Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Panelvan sürücüsü Ahmet U. ile araçta bulunan Ali K.'nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile panelvanın kavşakta çarpıştığı anlar yer aldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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