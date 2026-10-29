Karaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi 836. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A. idaresindeki 70 AB 445 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 ADD 261 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 70 AB 445 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı