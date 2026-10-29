Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Karaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Karaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da Yunuskent Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunuskent Mahallesi 836. Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A. idaresindeki 70 AB 445 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 70 ADD 261 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 70 AB 445 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı

Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
Yapay zekaya danışarak ilaç dozunu değiştirdi! 31 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yapay zekaya sorduğu soru ölüm getirdi
Jülide Kural daha fazla sessiz kalamadı! Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı

Kadir İnanır'ın mal varlığını tek tek açıkladı! İşte o liste
Neler oluyor? ABD'de ekranlar kararacak, Avrupa'dan peş peşe uyarılar

Ekranlar aynı anda kararacak, uyarıların ardı arkası kesilmiyor
Eskişehir'de ormana park edilen 2 milyon TL'lik kepçe kayboldu! Yanındaki traktöre dokunulmadı

Ormana park edilen 2 milyon liralık kepçe sırra kadem bastı
ABD'ye kaçan Bolsonaro kendisini 'Brezilya'nın lideri' ilan etti

Seçim hezimeti sonrası ülkeden kaçtı! Sonraki hamlesi daha da skandal