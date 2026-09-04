Karaman'da Jandarma Operasyonu: 43 Aranan Şahıs Yakalandı

Karaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 43 şahıstan, 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Ağustos - 03 Eylül 2026 tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda 14 bin 242 şahıs ile 3 bin 815 araç sorgulandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 43 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetimlerde, 9 bin 800 adet bandrolsüz kaçak makaron, 2 bin 100 adet bandrolsüz kaçak sigara, kaçak nargile tütünü, kıyılmış paket tütün, elektronik makaron doldurma makinesi, 66 kök kenevir bitkisi, sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, laptop, 9 adet cep telefonu ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilde huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ile uygulamalara kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı