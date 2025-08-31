Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 5 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 5 Tutuklama ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Karaman'da jandarma ekipleri gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan 5 kişiyi tutuklarken, uyuşturucu ve mühürsüz gıda ürünleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 22-30 Ağustos tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 17 bin 624 kişi sorgulanırken, 30 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 30 kişiden 5'i tutuklandı. Denetimler esnasında ayrıca kenevir, 89 gram esrar, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 850 adet TAPDK Bandrolü, 79 kilo tütün, 85 kilogram nargile tütünü, 50 adet boş makaron ile 250 kilogram mühürsüz sığır eti, 1 adet sulama filtresi ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
