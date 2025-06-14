Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 13 Tutuklama

Karaman'da Jandarma Uygulamalarında 13 Tutuklama
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Karaman'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında aranması olan 61 kişiden 13'ü tutuklandı. Denetimlerde çeşitli yasadışı maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 61 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 30 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 43 bin 603 kişi sorgulanırken, 61 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 61 kişiden 13'ü tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 67 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, sentetik ecza hap, tabanca fişeği, 12 adet fosil, 1 adet çömlek, 1 adet hilti ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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