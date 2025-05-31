Karaman'da Jandarma Uygulamaları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme

Karaman'da Jandarma Uygulamaları: 5 Tutuklama ve Çok Sayıda Ele Geçirme
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Karaman'da jandarma tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında 33 kişiden 5'i tutuklandı. Ayrıca 698 adet kök kenevir ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş, narkotik ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranması olan 33 kişiden 5 kişi tutuklanırken, 698 adet kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 23-29 Mayıs tarihleri arasında JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 13 bin 937 kişi sorgulanırken, 33 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 33 kişiden 5'i tutuklandı. Trafik uygulamasında ise 15 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetine el koyuldu. Denetimler esnasında 698 adet kök kenevir, captagon sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca mermisi, 50 adet sazan balığı ve muhtelif av malzemeleri ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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