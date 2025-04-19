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Karaman'da Hamile Kadın Kocasından Kurtarıldı

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Karaman'da 3,5 aylık hamile bir kadın, kocası tarafından bıçakla rehin alındı. Polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Koca, olayın ardından yaralı olarak gözaltına alındı.

KARAMAN (İHA) – Karaman'da kocası tarafından bıçakla rehin alınan 3,5 aylık hamile kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Girdiği bir iş yerinde kendisini de bıçakla yaralayan koca ise saatlerce süren çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kazımkarabekir Paşa Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Y.K. (35) isimli koca, kavga etmelerinin ardından evden ayrılarak babasının evine giden 3,5 aylık hamile eşi H.K.'yi evine getirmek için kayınbabasının evine gitti. Konuşmak için dışarı çağırdığı eşini bıçakla rehin alan Y.K. daha sonra eşini Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine sokarak rehin aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinin etrafında güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Kocası tarafından rehin alınan kadın, polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonrası kısa sürede bıçakla hafif şekilde yaralanmış olarak kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren koca ise polis ekiplerinin 1.5 saatlik ikna çabaları sonrasında kollarından bıçakla kendisini yaralamış halde gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaralı koca ambulansla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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