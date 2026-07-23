Karaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 41 EJ 342 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Ö.D. yönetimindeki 70 ABT 555 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı