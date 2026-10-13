Haberler

Karaman’da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı: 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman’da hafif ticari araç kaza yapan otomobile çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç kazaya karışan otomobile arkadan çarptı.

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç kazaya karışan otomobile arkadan çarptı. İkinci kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı İHA muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.S. idaresindeki 06 EE 9878 plakalı Audi marka otomobil ile H.Ö. yönetimindeki 70 DU 938 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine ulaştığı sırada, aynı cadde üzerinde seyir halinde olan H.Y.'nin kullandığı 70 FF 785 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, kazaya karışan otomobile arkadan çarptı. İkinci kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İkinci kaza anı kamerada

İlk kazanın ardından ekiplerin beklendiği sırada meydana gelen ikinci kaza, olay yerini görüntüleyen İHA muhabirinin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki hafif ticari aracın kaza yapan otomobile arkadan çarptığı anlar yer aldı.

"Dörtlüleri yanmadığı için göremedim"

Hafif ticari aracın sürücüsü H.Y., gazeteciye yaptığı açıklamada, "Dörtlüleri yanmadığı için göremedim. Ondan dolayı çarptım" dedi.

Kazaya karışan sürücülerden H.Ö. ise polis ekiplerine verdiği bilgide, "Audi önüme çıktı, ben de Audi'ye çarptım. Biz kendimizi apar topar kenara attık. Dayı geldi, benim aracıma çarptı" ifadelerini kullandı.

Diğer sürücü İ.S. de "Ben aşağı yoldan geliyordum, ana yola girmeye çalışıyordum. Sinyal verdim. Gelen araç bayağı uzaktaydı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 36 sitede yayınlandı.
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu
Mehmet Ali Erbil annesinin cenazesine neden gitmediğini açıkladı

Annesinin cenazesine gitmemişti! Erbil aylar sonra nedenini açıkladı
Askeri tatbikatta inanılmaz skandal! Şifreler bile kaydedildi

Böyle acemi ordu mu olur! Kiraladıkları araçlar tatbikatı rezil etti
Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap

Süper Lig'den teklif aldı anında yanıt verdi
Trump: Husiler yanlış işler yapıyorlar hem de çok yanlış

Trump'tan Husilere yeni bir mesaj var

Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Boşandılar ama bağları kopmadı! Yasemin Ergene’den eski eş açıklaması

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı: Bunun adı ticaret değil, haraçtır

İBB’deki vurgun ve baskı çarkını mahkemede tek tek anlattı
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu