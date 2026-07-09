Haberler

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 42 DEZ 36 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile H.Ö. yönetimindeki 70 ADE 135 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı

İran ölü sayısını açıkladı, Trump uçaktan inerken yeni haberi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi

Bukele düğmeye bastı! Ülke tarihinde böylesi görülmedi
Ali Ağaoğlu'ndan babalık sevinci! Tek gecede servet bıraktı

Babalık heyecanı kesenin ağzını açtırdı! Ödediği hesap olay oldu
Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek

Eski cezaevine 30 milyonluk yatırım! Bakın neye dönüşecek
Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi

Galatasaray taraftarını yıkacak Osimhen gelişmesi
Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü

Gözünü kırpmadan bunu kendine yaptı! Sağlık çalışanları hayrete düştü
Atatürk fotoğrafı tepki çekmişti! Belçikalı Bakan'dan yeni hamle

Özür dileyip fotoğrafı apar topar silmişti! Tarihi zirvede yeni hamle
Trump imzayı attı, kara sayfa kapandı! Komşu 47 yıllık lekeden kurutuluyor

Trump'tan tarihi imza! 47 yıllık kara leke siliniyor