Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Milli sporcu ve babasının öldüğü olayda ilk gözaltı
CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

CHP, Cumhurbaşkanı adayını oy birliğiyle kararlaştırdı
CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak anket
Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme! Haziran ayında yürürlüğe girecek

Herkesi ilgilendiriyor! Akıllı telefonlarla ilgili yeni düzenleme

Karaman'da Devrilen Motosikletten Sürücü Kıl Payı Kurtuldu

Karaman'da Devrilen Motosikletten Sürücü Kıl Payı Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'ın Hamidiye Mahallesi'nde, motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Sürücü ağır yaralanmadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 06 DDU 327 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü ölümden dönerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü tedbir amaçlı kaza yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Kazaya karışan motosiklet bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title