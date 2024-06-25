Karaman'da Damat Adayının Kullandığı Araçla Çarpışan Arabada Yaralanan Eş Gülümsetti

Karaman'da damat adayının kullandığı araçla çarpışan arabasındaki eşi yaralanan sütçü Halil Kılıç, "Hanım gitse bizi alan da olmaz. Telefonla ne konuşuyorsun hay kuzum, sevdiğini almışsın işte. Sütçüyle ne uğraşıyorsun" diyerek gülümsetti.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sütçülük yapan Halil Kılıç idaresindeki 70 AAU 057 plakalı otomobil ile damat adayı S.E'nin yönetimindeki 42 AHH 739 plakalı Dacia marka otomobil bulvar üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Halil Kılıç'ın yanında bulunan eşi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan Kılıç'ın eşi ambulansla tedbir amaçlı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Kazada eşi yaralanan Kılıç'ın kazayı anlatışı gülümsetti"

Damadın cep telefonu ile konuştuğunu söyleyen Halil Kılıç, "Ben yukarıdan yavaş yavaş geliyordum. Damat telefonla konuşarak aracını sürüyordu. Araç sola dönecek gibi oldu sonra dönmedi ve düz ilerlemeye başladı. Biz de frene bastık ama duramadık ve arabaya çarptık" dedi.

Kazada eşinin yaralı olduğunu belirten Kılıç, "Bende bir şey yok ama hanım yaralı. Hanım gitse bizi alan da olmaz. Damat nişanlısını almış ne yapacak ki telefonla konuşuyor. Daha yeni nişanlanıyormuş. Hayır, nişanlını almışsın telefonunu kapat ya da uçak moduna al çok mu zor. Sevdiğini almışsın gecenin yarısında garip sütçüyle ne uğraşırsın ki. Şimdi evimizde olsaydık olmaz mıydı" diye konuştu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN