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Karaman’da çocuğa saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

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Karaman’da 3 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan hayvan sahibi, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine tutuklandı.

Karaman'da 3 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınıp serbest bırakılan hayvan sahibi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, 28 Temmuz'da Başakşehir Mahallesi 2038. Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin bahçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan S.E.K. (3) ağır yaralandı. Küçük çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olayın ardından gözaltına alınan ve köpeğin sahibi olduğu ileri sürülen Y.Z., sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirilen dosya kapsamında Y.Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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