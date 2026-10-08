Karaman'da cipin çarptığı 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü 12 gün sonra öldü

Karaman'da cipin çarpması sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 25 Eylül 2026 tarihinde saat 08.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta dönüş yapan Kadir Akkaya (15) idaresindeki elektrikli bisiklete, Özden Ö. yönetimindeki 70 AAG 950 plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet yaklaşık 20 metre savrulurken, sürücüsü Kadir Akkaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle daha sonra Konya'ya sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Kadir Akkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı