Karaman'da Çatı Yangını Korkuttu

Karaman'da Çatı Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da iş yerlerinin çatısında çıkan yangın, yoğun duman ve patlama sesleriyle paniğe neden oldu. Yangına 5 itfaiye aracı müdahale etti ve yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karaman'da bitişik halde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, öğle saatlerinde Mansurdede Mahallesi 97. Sokak'taki iş yerlerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin çatısından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı esnaf da yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını görerek çevrede toplanan vatandaşlarsa çalışmaları film izler gibi seyretti.

"Patlamalar oldu"

Yangını fark eden vatandaşlardan Ömer İşçi, "Patlamalar oldu hemen dışarıya fırladık. Boyacı dükkanında tinerin patlamış olabileceğini düşünüyoruz. Biz hemen dışarıya çıkıp itfaiyeye haber verdik" diye konuşurken, müşterisine çay götürürken yangını fark eden İbrahim Kaynar ise, "Arkada boyacı esnaf arkadaşımız var. Oradan 5-6 kez patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından alevler ortaya çıkmaya başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yangın büyüyerek arka cephedeki demirci esnafına da sıçradı" diye konuştu.

5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.