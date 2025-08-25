Karaman'da Çatı Yangını Korkuttu

Karaman'da bitişik halde bulunan iş yerlerinin çatısında çıkan yangın korkuttu.

Yangın, öğle saatlerinde Mansurdede Mahallesi 97. Sokak'taki iş yerlerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerlerinin çatısından yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Alevlerin diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı esnaf da yangın bölgesinden uzaklaştırıldı. Yangını görerek çevrede toplanan vatandaşlarsa çalışmaları film izler gibi seyretti.

"Patlamalar oldu"

Yangını fark eden vatandaşlardan Ömer İşçi, "Patlamalar oldu hemen dışarıya fırladık. Boyacı dükkanında tinerin patlamış olabileceğini düşünüyoruz. Biz hemen dışarıya çıkıp itfaiyeye haber verdik" diye konuşurken, müşterisine çay götürürken yangını fark eden İbrahim Kaynar ise, "Arkada boyacı esnaf arkadaşımız var. Oradan 5-6 kez patlama sesi duyuldu. Patlama seslerinin ardından alevler ortaya çıkmaya başladı. Hemen itfaiyeye haber verdik. Yangın büyüyerek arka cephedeki demirci esnafına da sıçradı" diye konuştu.

5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN