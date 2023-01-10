Karaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan anne ve oğlu ağır yaralandı

Karaman'da işletmeciliğini yaptıkları telefoncu dükkanında bıçaklı saldırıya uğrayan anne ile oğlu ağır yaralandı.

Olay, Molla Fenari Mahhallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında yaşandı. İddiaya göre, Ayşegül G. (38) ile oğlu Muammer Enes G.'nin (21) işletmeciliğini yaptığı telefoncu dükkanına gelen B.D (22), anne ve oğluyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D., belinden çıkardığı bıçakla önce Muammer Enes G.'yi kalbinden, sonrada annesi Ayşegül G'yi karnından bıçakladı. Saldırgan B.D., olay yerinden yaya olarak kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın yaşandığı iş yerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de çalışma yaptı. Olayı gerçekleştirerek kaçan B.D. ise kısa süre içinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN