Karaman'da bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında ilçenin Samandere mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olan ve isimleri henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olaydan sonra kaçan katil zanlısı şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARAMAN