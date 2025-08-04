Karaman'da Atın Ürkmesi Sonucu Kaza: 4 Yaralı

Karaman'da araçtan ürken at, arkasında takılı olan arabayla birlikte şarampole yuvarlandı. Kazada at arabasında bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dereköy yolu Ağızboğaz Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç.'nin (34) kullandığı at arabası Dereköy'den şehir merkezine doğru seyrederken, atın yoldan geçen bir otomobilden ürkmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada at arabasında yolcu olarak bulunan E.Ç. (5), D.Ç. (7), A.Ç. (19) ve F.Ç. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailenin at arabasıyla köydeki bahçelerinde çalıştıktan sonra şehir merkezindeki evlerine doğru yola çıktıklarını öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN