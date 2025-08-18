Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, 7 kişi tutuklandı. Uygulamalarda 1 haftada 1,810 kişi sorgulandı.

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında uyuşturucu, kaçak tütün ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamalarda bin 810 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 72 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 53 kişiye para cezası uygulandı. 99 araç trafikten men edilirken, 19 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kesici-delici alet, 77 adet tabanca fişeği, 125 kilogram tütün, 20 lire etil alkol, 3 kilogram nargile tütünü, bin 500 adet doldurulmuş makaron, 10 adet elektronik sigara, 16 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 1 gram AMG bonzai hammaddesi, 25 kullanımlık 1 adet uyuşturucu emdirilmiş kağıt, 21 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Tanju Özcan kumarhanede! İşte tartışma yaratan kareye ilk yorumu

Kumarhanedeki belediye başkanı! Kendini bu sözlerle savundu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor

Galatasaray'ın eski oyuncusu tek başına antrenman yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı

Felaket gibi görüntüler! Eski yol ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.