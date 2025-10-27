Karaman'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

Karaman'da asayiş uygulamalarında uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, aranan 11 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 4 bin 543 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 18 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 63 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 36 kişiye para cezası uygulandı. 137 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu. Asayiş ve narkotik uygulamalarında da 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 142 adet tabanca fişeği, 21 adet kesici-delici alet, 10 kilogram kıyılmış tütün, 400 adet boş makaron, 3 bin 200 adet dolu makaron, 85 adet sentetik ecza, 103 gram metamfetamin, 35 gram esrar, 1 adet kenevir bitkisi, 3 adet captagon, 24 gram kokain, 1 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN