Karaman'da Asayiş Uygulamalarında 3 Milyon 300 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Karaman'da polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 3 milyon 300 bin adet boş makaron ele geçirildi, 8 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 haftalık uygulamalarda 3 bin 204 kişiyi sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanarak tutuklandı. Trafik uygulamalarında ise alkollü araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 71 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 57 kişiye para cezası uygulandı. 129 araç trafikten men edilirken, 18 sürücünün ehliyetine el konuldu. Narkotik uygulamalarında da 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 10 adet kesici-delici alet, 47 gram bonzai, 4 gram metamfetamin, 4 kilogram nargile tütünü, 900 adet doldurulmuş makaron, 3 milyon 300 bin adet boş makaron, 1 adet sigara basma makinesi ele geçirildi.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamının devamına yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği kaydedildi. - KARAMAN