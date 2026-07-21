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Karaman'da silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç yaralandı

Karaman'da silahlı saldırı: 18 yaşındaki genç yaralandı
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Karaman'da seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç yaralandı.

Karaman'da seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 18 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Başakşehir Mahallesi Şehit Fethi Sekin Bulvarı yakınlarındaki kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobile henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araç içerisinde bulunan M.E. (18) beline isabet eden kurşunla yaralandı. Kanlar içinde kalan genç, araçta bulunan arkadaşı tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan M.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi tespit edip yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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