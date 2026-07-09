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Apartman müştemilatında yangın çıktı, park halindeki araç zarar gördü

Apartman müştemilatında yangın çıktı, park halindeki araç zarar gördü
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Karaman'da bir apartmanın müştemilatında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında park halindeki bir hafif ticari araç zarar gördü.

Karaman'da bir apartmanın müştemilatında çıkan ve binanın dış cephesine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında park halindeki bir hafif ticari araç zarar gördü.

Olay, Gevher Hatun Mahallesi 1803. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın müştemilat kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, binanın dış kaplama malzemesine sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın tüm binayı sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında apartmanın yakınında park halinde bulunan bir hafif ticari araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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