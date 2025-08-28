Karaman'da 89 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Karaman'da 89 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Karaman'da 89 yaşındaki emekli öğretmen Duran Özker, evinde ölü bulundu. Yakınlarının haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası olay yerine ulaşan ekipler, Özker'in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karaman'da yalnız yaşadığı öğrenilen 89 yaşındaki emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Olay, İmaret Mahallesi 167. Sokak'taki 4 katlı apartmanın son katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen olduğu öğrenilen 89 yaşındaki Duran Özker'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Özker'in ev adresine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapının çalınmasına rağmen açılmaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri itfaiye aracının merdiveniyle daireye balkondan girdi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN BİRKAÇ GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İçeri giren ekipler Özker'i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde emekli öğretmenin birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Özker'in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

